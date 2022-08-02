الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

هام لمراجعي إدارة الترخيص: معاملاتكم بلا أوراق اعتباراً من اليوم

أكثر من 130 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في عدة إصلاحات اقتصادية

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الذيابات

استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

انطلاق فعاليات مهرجان مواسم الكرك الثقافي الأول

بعد تدهور حالته الصحية .. وافد مصري يناشد وزارة العمل

إسرائيل تغلق معابرها مع غزة

الثلاثاء، 02-08-2022 09:26 ص

الفن الأردني والسعودي يتعانقان في جرش

جرش2


الوكيل الاخباري- أحيا الفنانان السعودي ماجد الرسلاني والأردني محمود الدعجة الليلة الخامسة من ليالي المسرح الجنوبي، مساء أمس، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ36 الذي يقام تحت شعار نوّرت ليالينا.

اضافة اعلان


وتميز الحفل الذي حضره جمهور متنوع بتواجد الأشقاء السعوديين، بألحان شعبية وقصائد نبطية سعودية وخليجية وأردنية متداولة.


وبدأ الحفل بوصلة للفنان الدعجة مزج فيها بين أغانيه الخاصة وأغاني التراث والفلكلور العربي، فقدم من أغانيه "رمش عيونك" و"عشقان بينه" و"هي يللي قبالي" و"صدفة" و"ويلي على السناب"، قبل أن يقدم مجموعة من أشهر الأغنيات الفلكلورية.


فيما بدا واضحاً أن الفنان السعودي الرسلاني كان متحمساً وسعيداً بحفله الغنائي الأول في "مهرجان جرش"، حيث دب الحماس في أوصال الجمهور مقدماً لهم أشهر أغانيه ومنها "أدعج عيون" التي عرفت الجمهور العربي على أغنياته، فغنى من أرشيفه الكبير "زينك دمار" و"خصرك مسوي رجه" و"يا غايب" التي دعا فيها محمود الدعجة لمشاركته الغناء أمام الجمهور، ليتعانق الغناءان الأردني والسعودي.


وحظيت الفعاليات بتفاعل كبير من الجمهور.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذ

الخطوط القطرية: عروض للرحلات المتجهة إلى عمان خلال آب

230d3913-17cf-49ae-84f6-0289f1e65676

هام لمراجعي إدارة الترخيص: معاملاتكم بلا أوراق اعتباراً من اليوم

baee25e1cc071362be6813b4a61fde62

أكثر من 130 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

374783_12_1656398228

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

1652431723980

300 ألف دينار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في معان

main_image5df4c97e9780c

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين

أخبار متعلقة
1659247554302

الجمهور نجم فعاليات جرش في ليلة دلال والسقار ويونان

maxresdefault

جرش الـ36 يواصل فعالياته على الشمالي وشارع الاعمدة

12a25fe5-مهرجان-جرش

مراكز الرعاية والتأهيل بالتنمية الاجتماعية تشارك في مهرجان جرش

1128725-1

مهرجان جرش يمنح جائزته للشاعر العناني

07bbc519-1bf6-449b-8008-1b02c28f2866

مصدر في مهرجان جرش: الفنانون الأردنيون والعرب اختاروا صورهم

62cdaa80a66f3

اتفاقية لبث فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش عبر تطبيق لبث العروض المباشرة