الفن الأردني والسعودي يتعانقان في جرش

الوكيل الاخباري- أحيا الفنانان السعودي ماجد الرسلاني والأردني محمود الدعجة الليلة الخامسة من ليالي المسرح الجنوبي، مساء أمس، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ36 الذي يقام تحت شعار نوّرت ليالينا.

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وتميز الحفل الذي حضره جمهور متنوع بتواجد الأشقاء السعوديين، بألحان شعبية وقصائد نبطية سعودية وخليجية وأردنية متداولة.



وبدأ الحفل بوصلة للفنان الدعجة مزج فيها بين أغانيه الخاصة وأغاني التراث والفلكلور العربي، فقدم من أغانيه "رمش عيونك" و"عشقان بينه" و"هي يللي قبالي" و"صدفة" و"ويلي على السناب"، قبل أن يقدم مجموعة من أشهر الأغنيات الفلكلورية.



فيما بدا واضحاً أن الفنان السعودي الرسلاني كان متحمساً وسعيداً بحفله الغنائي الأول في "مهرجان جرش"، حيث دب الحماس في أوصال الجمهور مقدماً لهم أشهر أغانيه ومنها "أدعج عيون" التي عرفت الجمهور العربي على أغنياته، فغنى من أرشيفه الكبير "زينك دمار" و"خصرك مسوي رجه" و"يا غايب" التي دعا فيها محمود الدعجة لمشاركته الغناء أمام الجمهور، ليتعانق الغناءان الأردني والسعودي.



وحظيت الفعاليات بتفاعل كبير من الجمهور.