مراكز الرعاية والتأهيل بالتنمية الاجتماعية تشارك في مهرجان جرش

الوكيل الإخباري

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- تشارك مراكز الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022 طيلة أيام المهرجان بمنتجات "صنع بإرادة" من منتفعي هذه المراكز.وتعرض مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية منتوجاتها وسط شارع الاعمدة بهدف عرضها امام زوار المهرجان وإبراز أعمالهم وقدراتهم التي اكتسبوها من خلال مراكز الرعاية.وتشارك في المهرجان مراكز الرعاية من مركز جرش للرعاية والتأهيل ومركز الكرك للرعاية والتأهيل ومركز الطفيلة للرعاية والتأهيل ومركز الضليل للرعاية والتأهيل ومركز الامل الجديد لمتعددي الاعاقات.