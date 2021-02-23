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الثلاثاء، 23-02-2021 10:30 ص

مقطع فيديو يوثق الحادثة

القبض على سارق بنزين من مركبة في إربد

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند-1
تعبيرية


الوكيل الإخباري - قال الناطق ‏الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إن العاملين ‏في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال وعلى أثر ورود مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله شخص يقوم بسرقة مادة البنزين من إحدى المركبات فقد باشروا التحقيق في ‏الفيديو رغم عدم ورود أي شكوى بذلك إليهم .

‏وأكد الناطق الإعلامي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" انه حُدد مكان تصوير الفيديو ‏وبمزيد من التحقيق وجمع المعلومات حُددت المركبة التي استخدمها ذلك الشخص إضافة إلى تحديد هويته وأُلقي القبض عليه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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