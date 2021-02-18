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الخميس، 18-02-2021 11:17 ص

اخصائيون لـ الوكيل : ما جرى أمس من انزلاق للمركبات له مبررات واسباب

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق ما قاله اخصائيون في علم ميكانيك المركبات فان ما حصل يوم امس من انزلاق لبعض المركبات على الطرقات دون الاخرى له عدة اسباب هامة .

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حيث شوهدت امس مركبات كانت تسير بشكل اعتيادي على الطرقات بعد تساقط الثلوج وخاصة في عمان بينما شوهدت مركبات اخرى انزلقت ولم يستطع السائق السيطرة عليها .

 

اخصائيون قالوا ان تفسير ما حصل من وجهة نظر صناعة وصيانة المركبات يعتمد على عدة عوامل منها عمر الاطارات للمركبة ونوعية الحركة والتي تقسم الى 3 اقسام وهي ( مركبات الدفع الرباعي / الدفع الخلفي / الدفع الامامي ) واكد الاخصائيون ان افضل نوع للحركة هي مركبات الدفع الرباعي لثباتها على الطريق في حال وجود انزلاقات .

 

وحول ما جرى ليلة امس قال الاخصائيون ان المركبات ذات الدفع الثنائي انزلقت ولم يتم السيطرة عليها اضافة الى ان نوعية الاطارات كان له الدور الكبير في انزلاق عدد من المركبات امس . 


 




 

 


 

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