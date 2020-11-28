القبض على شخص اعتدى على سائق تكسي وطعنه

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن سائق مركبة عمومية ( تكسي) أُسعف للمستشفى اثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة من قبل شخص مجهول صعد معه اثناء عملهوبالاستماع لاقوال السائق أفاد انه إثر خلاف حصل بينه وبين احد الركاب اقدم ذلك الشخص غير المعروف له بالاعتداء عليه بواسطة أداة حادة وأُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج.واضاف الناطق الاعلامي ان المحققين في البحث الجنائي ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكنوا من تحديد هوية الجاني وأُلقي القبض عليه وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية وما زال التحقيق جارياً.