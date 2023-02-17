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الجمعة، 17-02-2023 11:37 ص

القبض على شخص اعتدى على صاحب محل تجاري في الزرقاء

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الوكيل الاخباري- أكَّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنَّ قوة أمنيّة تمكنت اليوم من تحديد مكان وجود شخص، قام قبل أيّام بالاعتداء على صاحب محل تجاري في مدينة الزرقاء وألحق أضراراً مادية بالمحل وأُلقي القبض عليه.اضافة اعلان


 وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي أنّه وقبل عدّة أيّام ورد بلاغ عن قيام شخصين يعملان بائعَين على بسطات في مدينة الزرقاء بالاعتداء بالضرب على صاحب محل تجاري وإلحاق أضرار مادية بمحتويات المحل إثر خلاف حصل بسبب قيامهما بالعمل بالقرب من محله ولاذا بالفرار. 

وتابع أنّه وبعد إلقاء القبض على المطلوب الأول فإنَّه جرى التعميم على الشقيق (المشتكى عليه الثاني ) والعمل جارٍ لإلقاء القبض عليه.

 




 

 


 

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