الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
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القبض على شخص سلب مبلغاً مالياً من احد محال الصرافة تحت تهديد السلاح

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الثلاثاء، 27-04-2021 03:47 ص

القبض على شخص سلب مبلغاً مالياً من احد محال الصرافة تحت تهديد السلاح

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيقات وجمع المعلومات حول قضية السلب التي وقعت على احد محال الصرافة في منطقة الهاشمي قبل اسبوعين من قبل شخص مجهول وملثم دخل الى المحل وقام تحت تهديد السلاح باخذ مبلغ مالي ولاذ بالفرار ، مكنت المحققين من تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب الجريمة .
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واكد الناطق الاعلامي انه بالبحث عن المشتبه به تم مساء الامس تحديد مكان وجوده والقي القبض عليه بعد محاولته الفرار وضُبط بحوزته سلاح ناري وتبين بانه مطلوب وبحقه اربعة طلبات امنية وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وسيتم احالته للقضاء .

 




 

 


 

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