مداهمات أمنية واسعة والقبض على مطلوبين خطيرين - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية من ادارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين ومكرري جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة والمتوارين عن الانظار منذ فترة تمكنت بعد تحديد اماكن وجودهم من مداهمتهم صباح هذا اليوم باسناد من مديرية شرطة الرمثا .

اضافة اعلان



وأُلقي القبض خلال المداهمات الامنية على 11 شخصاً من بينهم اربعة اشخاص مطلوبين مصنفين بالخطرين والمسلحين وبتفتيش اماكن وجودهم ضُبط في احد المواقع مستودع يُستخدم لتخزين وتغليف المواد المخدرة اضافة الى ضبط حوالي 5 الاف حبة مخدرة و(115) غراماً من مادة الكريستال المخدرة و (15) غراماً من مادة الهيروين المخدرة ونصف كيلو من مادة الجوكر المخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى مسدسين وبندقيتيّ صيد وكمية من الذخيرة .



وفي سياق متصل وفي مطار الملكة علياء الدولي واثناء قيام كوادر مكافحة المخدرات والجهات الامنية بواجبهم اشتبهوا بحقائب احد المسافرين القادمين للمملكة ، وبتفتيشها ضُبطت أربعة اكياس بداخلها 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة اخفيت داخل سماعة وأُلقي القبض على المسافر وبوشرت التحقيقات معه.









