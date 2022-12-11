القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داهموا تاجرَين للمواد المخدرة في لواء الرمثا أثناء قيامهما بنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة .



وألقي القبض على تاجري المخدرات بعد مقاومة أبدياها وحاول أحدهما استخدام سلاح ناري كان بحوزته، وضُبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة وسلاح ناري .



وفي قضية أخرى جرى تتبع أحد مروجي وتجار المخدرات بعد ورود معلومات عن قيامه بنقل كمية من تلك المواد من محافظة المفرق بغرض بيعها وبعد إيقافه أُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش و 1000 حبة مخدرة.



وأُحيل المقبوض عليهم في القضيتين لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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