الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

المركزي يصدر تعليمات تنظيم إجراءات الخدمات المالية المفتوحة

توزيع الكهرباء توضح : لهذه الأسباب ترتفع فاتورة الكهرباء خلال الشتاء - فيديو

حوارية في المنتدى الاقتصادي حول الخطة التنفيذية لرؤية التحديث

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات محلياً بداية العام الجديد

الضمان: صرف الرصيد الادخاري بعد 10 أيام من تاريخ التقديم

الملك يهنئ المغرب بتأهل منتخبه إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم

المواصفات تعلن البدء بالتحقق من عدّادات صهاريج الغاز المنزلي

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

11396 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الأحد، 11-12-2022 01:02 م

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

f1821fd1-9958-4d68-aa97-cd52a92cc8e2


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داهموا تاجرَين للمواد المخدرة في لواء الرمثا أثناء قيامهما بنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة .

وألقي القبض على تاجري المخدرات بعد مقاومة أبدياها وحاول أحدهما استخدام سلاح ناري كان بحوزته، وضُبط بحوزتهما 10 آلاف حبة مخدرة وسلاح ناري .

وفي قضية أخرى جرى تتبع أحد مروجي وتجار المخدرات بعد ورود معلومات عن قيامه بنقل كمية من تلك المواد من محافظة المفرق بغرض بيعها وبعد إيقافه أُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش و 1000 حبة مخدرة.

وأُحيل المقبوض عليهم في القضيتين لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

اضافة اعلان



 




 

 


 

إقرأ ايضا
البنك المركزي (5)

المركزي يصدر تعليمات تنظيم إجراءات الخدمات المالية المفتوحة

1670757470452

وفد مصري يطلع على تجربة البترا السياحية

90706

تجديد اعتمادية شهادة الآيزو لشركة الحوسبة الصحية

1120223013417242492562

توزيع الكهرباء توضح : لهذه الأسباب ترتفع فاتورة الكهرباء خلال الشتاء - فيديو

svfjgbkBjc6c9EoCynoVzOPzTbEgWjAw2I1W3UR9

حوارية في المنتدى الاقتصادي حول الخطة التنفيذية لرؤية التحديث

112022301277463393642

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات محلياً بداية العام الجديد

أخبار متعلقة
الامن

مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

8880bfb4-ce5c-4ac8-b8f9-b7c0b241f5bd

الأمن: التعامل مع 8 قضايا ترويج للمخدرات خلال 48 ساعة

878978784654654564

ضبط شخص مارس أعمال بلطجة على أحد الأشخاص في الرمثا

الأمن العام

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

الأمن العام

ضبط 280 شخصاً في 143 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة

10202220215320767627549

القبض على خمسة تجار ومروجين للمخدرات