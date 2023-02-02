الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

مستوطن يعتدي على طفل بغاز الفلفل في حوارة جنوب نابلس

القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

تركيا: لا يمكننا في الظروف الحالية الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

وفاة فلسطينية ونجلها اختناقا داخل منزلهما في غزة

البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

عقوبات أميركية جديدة على قيادات حركة طالبان

سلطات باكستان تكشف هوية منفذ تفجير مسجد بيشاور

التربية عن الفصل الثاني: الصفوف مدفئة والكتب متوفرة

سلطة المياه: المواطن يتحمل كلفة إصلاح أو استبدال العداد التالف

الخميس، 02-02-2023 01:39 م

القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

120233115397226770179


الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أنه واستعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية  2023، والتي ستبدأ  منتصف الأسبوع القادم،  فإن الوحدة قد أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول بداية الفصل الدراسي الثاني  للعام الجامعي  2023 من خلال طلب القبول الموحد وعددها (331) تخصصاً في تسع جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

اضافة اعلان


وتدعو الوحدة جميع الطلبة الناجحين في إمتحان الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية  2023 وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي (www.admhec.gov.jo) وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في الدورة الصيفية الماضية 2023 ، الأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
463470

الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

0bc94955-c346-4b43-9700-0e39a5844fc5

البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

6

التربية عن الفصل الثاني: الصفوف مدفئة والكتب متوفرة

327556335_763080742213191_99970952675736498_n

التعامل مع 1144 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

عداد المياه بعد تشميعه -(من المصدر)

سلطة المياه: المواطن يتحمل كلفة إصلاح أو استبدال العداد التالف

M63A2668

المياه: ارتفاع تخزين سدود الأردن إلى 85 مليون م3

أخبار متعلقة
yYLUEdOOPkw5sWhwHvVVOJD3MQ5sdKahHs5IZ5s1

التعليم العالي: تقديم طلبات القبول الموحد لطلبة التكميلي الاسبوع القادم

c40cc2b4-eae9-401c-b2d8-382be8f668f6

الدبعي يرعى الملتقى الوطني الخاص في التعليم

2

الوطني للبحث والتطوير يوقع اتفاقيات تعاون مع 3 مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي

1

تسمية وحدة التنظير بمركز الحسين للسرطان باسم الدكتور علاء طوقان

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: نظام معدّل لنظام البحث العلمي

التصنيف-العالمي-للجامعات-أهم-وأحدث-المعلومات-5271

وزير أسبق: التصنيفات العالمية للجامعات لعبة تجارية لا أكثر