القضاء الأردني يحكم بتعويض مزارع نفقت بقرته لشربها مياه عادمة

الوكيل الإخباري - ألزمت محكمة صلح حقوق السلط، سلطة المياه بدفع مبلغ (3412) دينارا كتعويض لمزارع نفقت بقرته الحامل، بسبب شربها من مياه عادمة تابعة للسلطة.



والمزارع هو مربي مواشي (اغنام وابقار) ويستأجر مزرعة في مدينة السلط بوادي شعيب، قرب محطة التنقية ومجرى مسيل مياه وادي شعيب والباقورية ومسيل مياه الفحيص والتي تعود لسلطة المياه.

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وحسب القرار فإن محطة التنقية بالفحيص ووادي شعيب فتحت مخرج المياه الثانوي بسبب تعطل المخرج الرئيسي ولعدم تشغيل المخرج لفترة زمنية طويلة رافقت المياه الاوساخ والاتربة العالقة مما ادى الى تلوث المياه والتي تصب بمجرى المياه المؤدي الى منطقة وادي شعيب، حسب تقرير فني محطة الفحيص تاريخ 18/1/2021.



وبتاريخ 8/1/2021، تم الكشف من قبل ممثل وزارة البيئة وممثل الادارة الملكية لحماية البيئة بناءً على شكوى المتضرر الذي أكد وجود مياه عادمة غير معالجة تابعة للمدعى عليهم، وان مندوب البيئة شاهد بعينه التلوث نتيجة تسرب المياه الملوثة وحضر كادر من سلطة المياه وقاموا باحضار آليات وفتح بركة تتجمع فيها المياه العادمة غير المعالجة والظاهرة بشكل مباشر وتمت ازاحة الرواسب السوداء وتمت مشاهدة البقرة النافقة بسبب تسممها نتيجة لشربها للمياه العادمة وتم دفنها من قبل سلطة المياه وسندا للكتب الرسمية والصادرة عن الجهات المختصة وتقارير فنية.



ورأت المحكمة أنه ونتيجة لنفوق البقرة من نوع هولندي وعمرها اربع سنوات وكانت تنتج يوميا حوالي 30 لترا من الحليب وكانت حامل، فإن المدعي يستحق التعويض العادل وبدل الثمن والكسب الفائت.



نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 19/5/2022 قرارها المتضمن: الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى (سلطة المياه) بأن تدفع للمدعي مبلغ (3412) دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (170) دينارا أتعاب محاماة للمدعي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

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