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الأربعاء، 08-02-2023 08:41 م

القطاع الخاص الأردني والعراقي يناقش فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين

ببب


الوكيل الاخباري - ناقش أصحاب أعمال من الأردن والعراق، فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأهمية استغلال الفرص التجارية والاستثمارية القائمة بالعديد من المجالات المشتركة.

وشددوا خلال مشاركتهم بفعاليات منتدى الأعمال الذي أقيم مساء الأربعاء بالعاصمة بغداد، تحت شعار "الشراكة من أجل المستقبل" بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وحشد من أصحاب الأعمال والشركات من البلدين، على أهمية المضي قدما نحو تحقيق وحدة اقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والاستفادة من الفرص المتاحة التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين.

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