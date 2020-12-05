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السبت، 05-12-2020 09:36 م

القطامين : مساعدات مالية لـ 180 ألف أردني

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الوكيل الاخباري - قال وزير العمل معن القطامين إن "برنامج استدامة" يهدف للمحافظة على فرص العمل واستقرار الوظائف في القطاع الخاص، لانه يوجد قطاعات غير مصرح لها بالعمل، وقطاعات تعتبر الاشد تضررا تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا.
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وأضاف القطامين في تصريحات لقناة المملكة مساء السبت، أنّ برنامج الاستدامة لاستقرار العمالة، حيث إنّ البرنامج يساعد في حماية 180 ألف أردني، حيث خصص للبرنامج 200 مليون دينار، 134 مليون من الموازنة، و66 مليون من الضمان الاجتماعي من صندوق تامين إصابات الضمان.

ولفت، إلى أنه سيتم توجيه المبالغ المالية للقطاعات "المغلقة الغير مصرح لها بالعمل، القطاعات الاشد تضررا، والقطاعات المغلقة"، حيث تم تحديد الاجر فيه 50%.

وبين القطامين أنه سيتم دفع المبالغ المالية من البرنامج كحد أقصى 500 دينار، معتبرا أنه سيريح القطاعات المغلقة بحكم أمر الدفاع.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأشد تضررا، قال القطامين، إنه تم تحديد الاجر فيه للمكلف والغير مكلف 75%، حيث سيتم دفع نصف المبلغ.

"الشخص الذي راتبه من الحد الادنى للأجور نضرب في 75%"، وفق القطامين الذي اعتبر ذلك حماية اجتماعية للحفاظ على فرص العمل.

وقال القطامين: "صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي تأثر لأنه لديه أسهم في السوق المالي وانخفضت قيمتها الدفترية، وكان المفروض لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي فوائد تأمينية يتم استثمارها اليوم نحن نحافظ على استدامة الضمان الاجتماعي هذا البرنامج وضمان الصندوق هو دعمة.

وسيبدأ التقديم لبرنامج استدامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلكترونيا.

 




 

 


 

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