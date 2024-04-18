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الخميس، 18-04-2024 03:43 م

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية على شمال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 18 نيسان 2024، (7) إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة. 

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وشاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة جراء استمرار الحرب، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 85 إنزالاً جوياً أردنياً، 196 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 




 

 


 

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