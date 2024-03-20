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الأربعاء، 20-03-2024 02:45 م

القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية إلى غزة بمشاركة دولية

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الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، 6 إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية استهدفت عدد من المواقع شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


ونفذت عملية الإنزال طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرتين تابعتين للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.

وجاءت مشاركة سنغافورة للمرة الأولى في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.
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وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

 




 

 


 

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