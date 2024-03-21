الأردن يشارك باجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة

الوكيل الإخباري - شارك الأردن اليوم باجتماع وزاري عربي على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، لبحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في وتداعياته الكارثية في غزة .

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وصدر عن الاجتماع البيان التالي:



استضافت جمهورية مصر العربية اليوم 21 آذار 2024 اجتماعًا لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.



أكد المشاركون على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.



وأكدوا ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.