القوة البحرية تنقذ 19 سائحاً من الغرق في العقبة

الوكيل الإخباري-

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أنقذت القوة البحرية والزوارق الملكية في خليج العقبة أمس الأحد، 19 سائحاً بعد تعرض قاربهم للجنوح بالقرب من الشاطئ في المنطقة الجنوبية.وفي التفاصيل، تلقت القوة البحرية خلال جولة لها ضمن منطقة المسؤولية، نداء استغاثة لجنوح أحد القوارب، وجرى على الفور وبالتنسيق مع مركز العمليات البحري، تحريك طاقم بحري مكون من زورق الإسعاف والسلامة العامة، وإخلاء الجميع، ونقلهم إلى منطقة آمنة، وحالتهم الصحية جيدة.يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تتعامل بكل مهنية واحترافية عالية في عمليات الإنقاذ، من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ الجاهزة على مدار الساعة لتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ.