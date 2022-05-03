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الثلاثاء، 03-05-2022 09:54 م

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ سائحاً في خليج العقبة

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الوكيل الاخباري  - تمكن فريق من القوة البحرية والزوارق الملكية مساء اليوم الثلاثاء، من انقاذ سائح على متن مركب سياحي أثناء جولته في البحر.

وكان مركز العمليات في القوة البحرية والزوارق الملكية قد تلقى نداء استغاثة من أحد القوارب السياحية، وتحرك على الفور فريق انقاذ بحري مكون من زورق إسعاف ودورية بحرية، حيث تم اجراء الإسعافات الأولية له على متن زورق الإسعاف التابع للقوة البحرية، وتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وحالته الصحية جيدة.

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