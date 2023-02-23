القيسي يرعى حفل اختتام فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022

الوكيل الإخباري - رعى وزير السياحة والآثار، مكرم مصطفى القيسي، اليوم الخميس، الحفل الختامي لفعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022، والذي أقيم في رحاب مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب.

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وأشار الوزير القيسي، في كلمة له خلال الحفل، بحضور رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، ومحافظ مأدبا نايف الهدايات، وبحضور رسمي وشعبي كبيرين، إلى النشاطات والفعاليات المميزة، التي شهدتها مدينة مأدبا التاريخية، والتي كانت وعلى مدار عام كامل مدينة السياحة العربية، وستظل على الدوام من أهم وأجمل المدن الأردنية والعربية.



وبين بأن محافظة مأدبا تحتضن الكثير من المواقع الأثرية، وتعتبر من أهم المحافظات على الخارطة السياحية الأردنية والعربية والعالمية، وذلك بما حباها الله من موقع متميز وتنوع في المناخ والتضاريس ما جعلها مركزا لاستقرار العديد من الحضارات.



وأكد الوزير القيسي أن وزارة السياحة والآثار، تعمل في كل أنشطتها، على تجسيد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال توضيح وتعظيم دور قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق النمو المستدام لهذا القطاع، نظراً لأهميته الاقتصادية، والتي تعود بالنفع والخير على المجتمعات المحلية، اقتصاديا وتنمويا، في جميع أنحاء المملكة.



وأشاد بجهود أهالي محافظة مأدبا، ورئيس وأعضاء البلدية، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، وجميع المؤسسات والهيئات وجمعيات المجتمع المدني في المحافظة من قطاع عام وقطاع خاص، ومساهمتهم في نجاح مأدبا، وثمن جهود المنظمة العربية للسياحة، ممثلة برئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، وللقائمين عليها لحسن التعاون والثقة باختيار مأدبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022.



كما وأشار إلى الجهود التي بذلها وزير السياحة والآثار السابق نايف حميدي الفايز، وما تحقق من إنجاز ومبادراته وزياراته المستمرة للمحافظة، ما ساهم بتعظيم المنجز وتحقيق النجاحات.