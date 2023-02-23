الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

إثر الزلزال.. نقل طفلة سورية مهددة ببتر ساقيها للعلاج في تركيا

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل أقوى هزة أرضية سجلها

الملك يعزي الرئيس الفلسطيني بوفاة أحمد قريع

هل يستبدل الأردن عطلته الأسبوعية في سبيل تحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي؟

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

30 هزة أرضية حول العالم الخميس بينهم زلزال بقوة 6.8 ريختر

"سيدة تدهس زوجها بعد جلسة في المحكمة الشرعية في إربد".. خبر غير صحيح

هزة أرضية تضرب الحدود التركية السورية مساء اليوم

أمين عمان: مشروع معالجة آثار بركة البيبسي بتكلفة 12 مليون دينار

التربية: تعديل أسس النجاح والرسوب يشمل طلبة المدارس الخاصة

الخميس، 23-02-2023 10:38 م

القيسي يرعى حفل اختتام فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022

WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.15.30 PM


الوكيل الإخباري - رعى وزير السياحة والآثار، مكرم مصطفى القيسي، اليوم الخميس، الحفل الختامي لفعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022، والذي أقيم في رحاب مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب.

اضافة اعلان


وأشار الوزير القيسي، في كلمة له خلال الحفل، بحضور رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، ومحافظ مأدبا نايف الهدايات، وبحضور رسمي وشعبي كبيرين، إلى النشاطات والفعاليات المميزة، التي شهدتها مدينة مأدبا التاريخية، والتي كانت وعلى مدار عام كامل مدينة السياحة العربية، وستظل على الدوام من أهم وأجمل المدن الأردنية والعربية.


وبين بأن محافظة مأدبا تحتضن الكثير من المواقع الأثرية، وتعتبر من أهم المحافظات على الخارطة السياحية الأردنية والعربية والعالمية، وذلك بما حباها الله من موقع متميز وتنوع في المناخ والتضاريس ما جعلها مركزا لاستقرار العديد من الحضارات.


وأكد الوزير القيسي أن وزارة السياحة والآثار، تعمل في كل أنشطتها، على تجسيد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال توضيح وتعظيم دور قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق النمو المستدام لهذا القطاع، نظراً لأهميته الاقتصادية، والتي تعود بالنفع والخير على المجتمعات المحلية، اقتصاديا وتنمويا، في جميع أنحاء المملكة.


وأشاد بجهود أهالي محافظة مأدبا، ورئيس وأعضاء البلدية، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، وجميع المؤسسات والهيئات وجمعيات المجتمع المدني في المحافظة من قطاع عام وقطاع خاص، ومساهمتهم في نجاح مأدبا، وثمن جهود المنظمة العربية للسياحة، ممثلة برئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، وللقائمين عليها لحسن التعاون والثقة باختيار مأدبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022.


كما وأشار إلى الجهود التي بذلها وزير السياحة والآثار السابق نايف حميدي الفايز، وما تحقق من إنجاز ومبادراته وزياراته المستمرة للمحافظة، ما ساهم بتعظيم المنجز وتحقيق النجاحات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202028183520969556636

السفير الأردني في القاهرة يبحث التعاون مع الأكاديمية العربية لعلوم النقل البحري

1201829

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل أقوى هزة أرضية سجلها

الإسراء-والمعراج-856x481

أوقاف الرمثا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

1677176029200

تجارة الزرقاء تنظم ورشة عمل توعوية للشركات المسجلة

jbTbCVfEC60sdNs1qoNPShzQwgUnbZP8x0y8Bl8j

الملك يعزي الرئيس الفلسطيني بوفاة أحمد قريع

0L5A1502 - Copy

هل يستبدل الأردن عطلته الأسبوعية في سبيل تحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي؟

أخبار متعلقة
1677154882916

الخصاونة يثمن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية

1676987152003

مستشفى الملك المؤسس من أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في العالم

WhatsApp Image 2023-02-01 at 12.40.55 PM

اهتمام تركي بلجيكي بالاستثمار في الأردن

1674907383866

وزير الصناعة يلتقي ممثلي القطاع التجاري في مأدبا

120232491446935425214

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

WhatsApp Image 2023-01-26 at 4.18.43 PM

النرويج: نستهدف تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الأردن