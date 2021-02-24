الكباريتي لـ الوكيل : الحظر الشامل يوم الجمعة سيؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي للوكيل الاخباري ان فرض الحظر الشامل يوم الجمعة سيؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية مما سينعكس سلبا على نقص السيولة وابطاء الحركة الاقتصادية بشكل عام .

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واوضح الكباريتي ان قطاع المطاعم والسياحة يشكل حلقة متصلة واداة ربط بين العديد من القطاعات التي ستتاثر بالحظر الشامل يوم الجمعة اذا تم اقراره .

وقال ان عدد العاملين في القطاع الخاص والمتضررين من حظر التجول يوم الجمعة يقترب من مليون شخص مشيرا الى ان نسبة الضرر او الخسائر لا تقاس بفترة وجيزة وانما تقاس نهاية العام .

واشار الى ان هناك عددا من البدائل لحظر التجول يوم الجمعة منها التطبيق الصارم للقوانين بطريقة حضارية مع التشديد على الرقابة وخاصة داخل العاصمة عمان .



