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الإثنين، 01-02-2021 12:28 م

بعد مستجدات الوضع الوبائي الراهن

التربية لـ الوكيل : يتم دراسة مصير عودة الطلبة للمدارس

طلب
طالبات مدرسة حكومية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، أن دليل العودة إلى المدارس ، جاهز ، لاستقبال الطلبة ، في حال تم البتّ في هذا الشأن ، ضمن البروتوكول الصحي المتبع.

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ولفت القرعان ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" أن هنالك قرارا مشتركا بين وزارة الصحة ووزارة التربية ، بشأن مصير طلبة المدارس ، على ضوء تصريحات وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات حيث ارتفاع أعداد الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الأردن .

 

وأوضح أن هنالك قرارا مُرتقبا في هذا الشأن ، الخميس القادم ، فيما يتعلق بإمكانية عودة الطلبة إلى المدارس وتلقي التعليم الوجاهي ، نتيجة لمستجدات الوضع الوبائي الراهن ، وظهور حالات جديدة من السلالة المتحورة من كورونا.

 

" ما يهمنا المصلحة العامة ، لأبنائنا الطلبة والكوادر العاملة في المدارس ، وهنالك توصيات في هذا الأمر من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، بحسب التقييمات للوضع الراهن "، وفق القرعان .

 

وأوضح أن كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الطلبة تم استكمال العمل بها .

 

وعن الكتب المدرسية ، كشف القرعان أن أكثر من (95% ) من كتب الطلبة تم تجهيزها ، ويتم استكمال باقي الكتب ، لغايات توزيعها على الطلبة .

 

 

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