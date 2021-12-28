الكرك: افتتاح معرض معدات العمليات والتدريب

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية دفاع مدني الكرك، اليوم الثلاثاء، معرضا لمعدات التدريب والعمليات، بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك بهدف نشر مفهوم السلامة العامة لأبناء المحافظة.

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وقال نائب محافظ الكرك فراس ابو الغنم خلال رعايته افتتاح المعرض، بحضور مدير شرطة الكرك العميد عاهد الشرايدة، وفاعليات مجتمعية، إن مديرية الدفاع المدني ومن خلال المراكز التابعة لها المنتشرة بمختلف مناطق المحافظة تشكل عاملا مهما وحيويا في التعاطي السريع وبمهنية واحترافية مع كافة الحوادث وبمختلف الظروف والأزمات من اجل سلامة المواطن وتقديم ارقى اشكال الخدمات الاسعافية والانقاذ.



من جهته، عرض مدير دفاع مدني الكرك المقدم محمد الزينات، لاقسام المعدات المستخدمة من قبل الدفاع المدني، وخاصة ادوات الاطفاء والاسعاف والانقاذ والغطس، لافتا إلى وجود 21 مركزا للدفاع المدني في مختلف مناطق المحافظة تقدم جميع أشكال الخدمات للمواطنين وباستجابة سريعة.



واضاف ان من خطط المديرية عقد دورات تثقيفية لطلبة المدارس والمجتمع المحلي حول الاسعافات الأولية.



من جانبها، أكدت مدير ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، أهمية المعرض الذي يأتي تجسيدا لمفهوم التشاركية بين المؤسسات الثقافية والاجهزة الامنية والدفاع المدني لتعميق قيم ثقافة السلامة العامة والتوعية الصحية اوقات الازمات.



واشتمل المعرض على عمليات إنزال وانقاذ واسعاف ومحاضرات توعوية.

