وزارة التربية لـ الوكيل : مدرسة واحدة فقط مغلقة بسبب اصابات كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة ، ان الوضع الوبائي في المدارس مازال تحت السيطرة .



ونفى المساعفة في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري اغلاق مدارس جديدة بسبب اصابات كورونا ، مشيراً ان مدرسة واحدة فقط على مستوى المملكة مغلقة حالياً ، مؤكداً انها ستعود للدوام الطبيعي غداً بعد مرور 5 ايام على ارتفاع الإصابات بالمدرسة عن 10%.

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