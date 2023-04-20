الخميس 20-04-2023
الوكيل الاخباري

خبير سعودي: هلال شوال ولد فلكيا

تركيا تعلن الجمعة أول ايام عيد الفطر

85 قتيلا بحادث تدافع خلال توزيع مساعدات بصنعاء

الكرك تتزين بالأعلام والفوانيس

المركزي يحدد ساعات دوام البنوك بعد العيد

رئيس تجارة الأردن: حركة تسوق مقبولة متفاوتة من منطقة لأخرى

وزارة الصحة تؤكد جاهزيتها لاستقبال المراجعين خلال عطلة العيد

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

تعميم هام من وزارة التربية بشأن دوام المدارس بعد العيد

%80 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي

الخميس، 20-04-2023 02:44 م

الكرك تتزين بالأعلام والفوانيس

420221622412991236186


الوكيل الاخباري- تسيدت أعلام الوطن المشهد الجمالي لمداخل ومخارج مدينة الكرك وساحاتها وواجهات المحلات التجارية والمؤسسات الرسمية لترسم مع اضواء الفوانيس والإنارة في ساعات الليل لوحات ساحرة تعكس تشوق المواطنين للاحتفال بحلول العيد السعيد والرمزية الوطنية.

اضافة اعلان


واشار عضو مجلس الاعيان السابق الشيخ حماد المعايطة ان لمن الطبيعي ان يتسيد العلم الاردني مظاهر احتفالاتنا بمختلف اشكالها لأنه عنوان هويتنا ورمز الانتماء والولاء للوطن وقيادته، لافتا الى التزامن بين عيد الفطر والاحتفال بيوم العلم بصفته رمز عزة وكرامة الوطن والمواطن.

وقال الناشط مصطفى المواجدة ان مظاهر الفرح والزينة تعطي مظهرا جماليا للمنطقة وتدفع الجميع للاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية وتجذر حالة الفرح بالعيد والوطن .

ويؤكد تجار ان تزيين واجهات المحلات والشوارع بدأت من بداية الشهر الفضيل وهي مظهر احتفالي وشكل من اشكال الدعاية التجارية لجذب اكبر عدد ممكن من الجمهور للتسوق.
وتشاركت بلدية الكرك وغيرها من البلديات بالتعبير عن الفرح من خلال إظهار جمالية المكان احتراما لقدسية المناسبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
644128463be60

الزراعة: 17 صنفا معتمدا للقمح والشعير في محطة المشقر للبحوث الزراعية

1-18

أسواق الكرك تزدحم بالمتسوقين عشية العيد

4202319155912450436613

المركزي يحدد ساعات دوام البنوك بعد العيد

fdcDnxulXo5xNtph0d17bdKuUIYYiyfoc8MifLSd

رئيس تجارة الأردن: حركة تسوق مقبولة متفاوتة من منطقة لأخرى

M63A0712

وزارة الصحة تؤكد جاهزيتها لاستقبال المراجعين خلال عطلة العيد

14054

رئيس الجمعية الأردنية للغدد الصم والسكري يقدم نصائح هامة لمرضى السكر في العيد

أخبار متعلقة
خخخخخ

وفاة شاب إثر سقوطه في شق صخري بالكرك

00000000000000000000

فاعليات تجارية وصناعية بالكرك تدعو لوضع خطط للمسؤولية المجتمعية

NH8oG2bivXbV00n4upDoRNMAYeLe5FdORGUG14WK

إطلاق مبادرة أمل في مستشفى الكرك الحكومي

imgid257000

الكرك: البرامج الرمضانية بساحة القلعة إحياء لذاكرة المكان

0L5A1254

وفاتان و8 إصابات بحوادث متفرقة خلال 24 ساعة

c9c430b2-9080-454f-970d-64ccad80006c-1542x1157

وزير الأشغال يؤكد ضرورة استكمال مشاريع في الكرك