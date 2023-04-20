الكرك تتزين بالأعلام والفوانيس

الوكيل الاخباري- تسيدت أعلام الوطن المشهد الجمالي لمداخل ومخارج مدينة الكرك وساحاتها وواجهات المحلات التجارية والمؤسسات الرسمية لترسم مع اضواء الفوانيس والإنارة في ساعات الليل لوحات ساحرة تعكس تشوق المواطنين للاحتفال بحلول العيد السعيد والرمزية الوطنية.

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واشار عضو مجلس الاعيان السابق الشيخ حماد المعايطة ان لمن الطبيعي ان يتسيد العلم الاردني مظاهر احتفالاتنا بمختلف اشكالها لأنه عنوان هويتنا ورمز الانتماء والولاء للوطن وقيادته، لافتا الى التزامن بين عيد الفطر والاحتفال بيوم العلم بصفته رمز عزة وكرامة الوطن والمواطن.



وقال الناشط مصطفى المواجدة ان مظاهر الفرح والزينة تعطي مظهرا جماليا للمنطقة وتدفع الجميع للاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية وتجذر حالة الفرح بالعيد والوطن .



ويؤكد تجار ان تزيين واجهات المحلات والشوارع بدأت من بداية الشهر الفضيل وهي مظهر احتفالي وشكل من اشكال الدعاية التجارية لجذب اكبر عدد ممكن من الجمهور للتسوق.

وتشاركت بلدية الكرك وغيرها من البلديات بالتعبير عن الفرح من خلال إظهار جمالية المكان احتراما لقدسية المناسبة.