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الأحد، 23-07-2023 04:19 م

الكرك: جائزة ابن الجنوب تستكمل ورشها التدريبية

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الوكيل الاخباري - استكملت جمعية تواصل الثقافية، اليوم الأحد، في مركز الحسن الثقافي بالكرك، عقد ورشاتها تدريبية حول "جائزة ابن الجنوب الراحل محمد عياش ملحم" في حقل القصة القصيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجائزة الأديب مفلح العدوان، إن الجائزة تختص سنويا في واحد من حقول السرد، القصة القصيرة، والرواية، والمسرح، والمقالة، والسيرة الذاتية، إضافة إلى أدب الرحلات، لافتا إلى أنها ستمنح هذا العام في حقل القصة القصيرة.

وأشار العدوان إلى شروط ومواصفات كتابة القصة القصيرة وموضوعاتها وأهمية الربط بين المكان وذاكرة الإنسان وأهمية التعبير عنها بسردية متميزة.

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