رئيس بلدية الكرك يتفقد سير العمل في إنشاء دوار الشهداء

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، اليوم الاثنين، سير العمل في مشروع إنشاء دوار "شهداء الكرك".



وقال المعايطة، إن المشروع الواقع وسط المدينة تبلغ مساحته 400 متر مربع، وتصل مدة تنفيذه إلى 120 يوما من تاريخ مباشرة العمل، مبينا أن العمل في إنشاء الدوار يسير وفق الجدول الزمني مع إجراء بعض الأوامر التغيرية لصعوبة المكان.



وأشار إلى أن تكلفة إنشاء الدوار تصل إلى 105 آلاف دينار بمنحة من وزارة الإدارة المحلية، مؤكدا أن المشروع سيعمل على تحسين واقع حركة السير وسط المدينة .

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