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الأحد، 09-07-2023 10:26 م

عقرب سام يلدغ طفلة 4 أعوام في الكرك وهذه حالتها الصحية

العقرب-الأصفر


الوكيل الإخباري - تعرضت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات للدغة عقرب سام وهو من نوع الأصفر ذو العقلة السوداء الخطير، في الكرك.

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ووفقا ليومية الغد، قال خبير الزواحف والأفاعي ابراهيم أبو الحارث إن الطفلة متواجدة في المستشفى وحالتها الصحية سيئة نتيجة تعرضها للدغة عقرب سام وخطير.

ولفت إلى وجود عائلتين من العقارب في الأردن تعد الأخطر في العالم ومن ضمن هاتين العائلتين هناك نوعان لهما سم يؤدي للموت بنسبة 50 % للأطفال تحت سن 3 سنوات. 

وعن أماكن تواجد هذه العقارب قال أبو الحارث إنها تتواجد في معظم مناطق المملكة وخاصة الأغوار والمناطق الجبلية وتختبئ بالنهار وتظهر بكثرة خلال الليل وخاصة في مناطق الجحور سلاسل الحجارة. 

 




 

 


 

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