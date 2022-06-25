الكرك: فعاليات تطالب بتغيير نهج التعامل مع الاطفال وإطلاق إبداعاتهم

الوكيل الاخباري- طالبت فعاليات ثقافية بالكرك، بضرورة تغيير نهج التعامل مع الأطفال، وتحفيزهم ليكونوا فاعلين مبدعين لا متلقين.

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وقالوا ، إن الطفل مشروع عطاء مبشر ونواة المستقبل، ويمتلك الكثير من الطاقات، داعين إلى أن تكون قراءاتنا النقدية لإبداعاتهم غير محبطة ولا استعلائية، لأن الطفل حامل أدواته ومواهبه ومن حقه الإنساني الإسهام في بناء مجتمعه.



وقال الأديب نايف النوايسة إن المقصود بثقافة الطفل، كل ما يتعلق بالمعارف التي تنمي ذهنه وتحفز إبداعاته وتخرجه من قيود الأوامر والتلقين إلى رحابة الاستقلال والبحث عن الذات سواء كان متلقيا من الكبار أو من نظرائه من الصغار أو من نتاجه الثقافي وإبداعاته.



وبين أن هذه الثقافة تشمل حقول: الأدب (شعر وقصة ومقالة وخاطرة) والفنون (الرسم والغناء والموسيقى والمسرح)، مؤكدا أن الأردن خطا خطوات متقدمة في سبيل إشراك الطفل في بناء ثقافته بعد تأسيس وزارة الثقافة والإعلان عن السنة الدولية للطفل نهاية سبعينيات القرن الماضي، فكانت هناك نقلة نوعية في هذا المجال إذ تأسست هيئات ثقافية خاصة بإبراز مواهب الأطفال مثل مركز هيا في عمان، وبعد ذلك نادي الإبداع في الكرك، كما قامت أقسام النشاطات في مديريات التربية بتحفيز المدارس لإظهار مواهب الطلبة من خلال المسابقات وتسليط الضوء عليها.



وقدم النوايسة عدة اقتراحات للنهوض بإبداعات الأطفال كالتنبه لطاقات الأطفال في كل المناطق دون استثناء وإخراجها من مواقدها وتوجيهها توجيها إيجابيا، وكذلك أن تشجع وزارة الثقافة تأسيس نواد لإبداعات الأطفال على نحو تجربة نادي الإبداع في الكرك.



ودعا إلى أن تشترط وزارة الثقافة على الهيئات التابعة لها بأن تحدد ضمن خططها برامج للأطفال لإبراز إبداعاتهم، وكذلك أن تضع وزارة التربية والتعليم هدفا توجيهيا لنشاطات الطلبة في المدارس بأن يكون المستفيد الأول هو الطالب وليس المدرسة والمعلمات، وأن تتبنى التربية مواهب الطلبة وتنميها إلى أبعد حد.