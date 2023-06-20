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الثلاثاء، 20-06-2023 07:30 م

الكرك: مثقفون يدعون إلى تنمية التفكير الإبداعي لدى الشباب

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الوكيل الاخباري - دعا مثقفون في محافظة الكرك، إلى وضع إستراتيجية ثقافية لتنمية التفكير الإبداعي لدى الشباب، وبناء قدراتهم في الابتكار، واستثمار أفكارهم في مختلف المجالات الحياتية.

وأوضحوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص المبدعين يمتلكون القدرة على إيجاد طرق جديدة لإنجاز المهام، وحلّ المشاكل التي قد تعترضهم والتحديات التي تواجههم، الأمر الذي يسهم في تطوّر المؤسسات والأقسام داخل الشركات لتأخذ منحى أكثر إنتاجية.

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