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الجمعة، 23-06-2023 04:51 م

الكرك: محاضرة توعوية حول اليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك أمس الخميس، في جمعية سيدات راكين الخيرية، محاضرة توعوية بعنوان "اليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة"، بمشاركة سيدات من مختلف أنحاء المحافظة.

وقال مدير التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك نصر المعاقبة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن اليوم الوطني لحماية الطفل من الاساءة يهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية من الإساءة لدى المجتمع الأردني بجميع فئاته استناداً إلى العادات والتقاليد الاجتماعية والقوانين والأنظمة المعمول بها محليا ودوليا بالإضافة إلى التوعية بالإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال والخدمات المتوفرة للحد من الإساءة.

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