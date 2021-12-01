الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي لـ "الوكيل": الفصل الجامعي الثاني وجاهياً

مصدر رسمي : التعليم الوجاهي مستمر في المدارس والجامعات

البورصة تنهي تداولاتها على ارتفاع

وزير التربية : التعليم للفصل الدراسي الأول مستمر وجاهيا

الحكومة تدرس إصدار كتاب جديد لطلبة المدارس

%45.97 من إصابات كورونا المسجلة في الأردن الأربعاء من المدارس

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" لمنتوجات نزلاء مراكز الإصلاح

شركس يتفقد العيادة الطبية في معبر جسر الملك حسين

“الهاشمية” تقدم قروضاً لـ822 طالباً وطالبة

الأربعاء، 01-12-2021 01:04 م

الكستنا والبطاطا الحلوة أبرز مشتريات الأردنيين خلال يومين

سوق 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 

اضافة اعلان

اظهرت بيانات سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى ارتفاعاً واضحاً في مبيعات صنفي الكستنا والبطاطا الحلوة خلال يومي الثلاثاء والاربعاء .

 

وقال مدير السوق المركزي كساب الشخانبة لـ "الوكيل الاخباري" ان السوق استقبل  أمس الثلاثاء نحو 3 الاف طن من الكستناء ، ونحو 15 الف طن من البطاطا حلوة .


وأضاف الشخانبة أن نحو 28 الف طن من البطاطا الحلوة أدخلت إلى السوق اليوم الأربعاء. 

وينتظر الأردنيين فصل الشتاء من كل عام لشراء بعض الأصناف الموسمية التي يعتبرونها جزءا لا يتجزأ من الأجواء الماطرة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
640

التعليم العالي لـ "الوكيل": الفصل الجامعي الثاني وجاهياً

666666

مصدر رسمي : التعليم الوجاهي مستمر في المدارس والجامعات

1120212921151343591701

وزير التربية : التعليم للفصل الدراسي الأول مستمر وجاهيا

المدارس

%45.97 من إصابات كورونا المسجلة في الأردن الأربعاء من المدارس

1120211712506286779639

الحكومة تدرس إصدار كتاب جديد لطلبة المدارس

كورونا 5

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن