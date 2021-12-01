الكستنا والبطاطا الحلوة أبرز مشتريات الأردنيين خلال يومين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



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اظهرت بيانات سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى ارتفاعاً واضحاً في مبيعات صنفي الكستنا والبطاطا الحلوة خلال يومي الثلاثاء والاربعاء .

وقال مدير السوق المركزي كساب الشخانبة لـ "الوكيل الاخباري" ان السوق استقبل أمس الثلاثاء نحو 3 الاف طن من الكستناء ، ونحو 15 الف طن من البطاطا حلوة .



وأضاف الشخانبة أن نحو 28 الف طن من البطاطا الحلوة أدخلت إلى السوق اليوم الأربعاء.



وينتظر الأردنيين فصل الشتاء من كل عام لشراء بعض الأصناف الموسمية التي يعتبرونها جزءا لا يتجزأ من الأجواء الماطرة .