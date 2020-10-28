الكشف عن نتائج فحوصات كورونا للكادر الوزاري

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، الأربعاء، أن نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد للفريق الوزاري بما فيهم رئيس الوزراء، جاءت "سلبية"، وذلك ضمن البروتوكول الصحي المعمول به، بعد إصابة وزير الأوقاف بالفيروس.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أن الاجتماعات الحكوميّة واجتماعات مجلس الوزراء يحضرها مجموعة من الوزراء عن بُعد؛ التزاماً بإجراءات الوقاية.



وقال، إنه اعتباراً من الأسبوع المقبل سيكون هناك مؤتمران صحفيّان؛ أحدهما متخصّص بموضوع كورونا، والآخر للقضايا المختلفة.



