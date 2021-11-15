الكهرباء الأردنية تصل إلى لبنان نهاية العام

الوكيل الإخباري- أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أن مشروع خط الكهرباء بين الأردن وسوريا ولبنان سيكون جاهزاً نهاية العام الحالي.



وأضاف الزامل في تصريحات لوسائل إعلام سورية، أنه في نهاية هذا العام ستكون الشبكة الكهربائية الرابطة بين الأردن ولبنان وسوريا جاهزة للاستثمار.



وقال الوزير السوري، إن “خط الربط غير جاهز ونعمل بشكل دائم وبوتيرة عالية لإنجازه منذ اليوم الأول على الاتفاق”.



وأشار إلى أن تكلفة عمليات إعادة التأهيل لخط الربط في الجانب السوري تقدر بـ5.5 مليون دولار، وذلك إثر الدمار الذي تعرض له الخط.

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الوطن