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شركة توزيع الكهرباء تُعلن عن خطة طوارئ استعدادا لفصل الشتاء

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الأربعاء، 20-10-2021 02:01 م

شركة توزيع الكهرباء تُعلن عن خطة طوارئ استعدادا لفصل الشتاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن خطة طوارئ لعام 2021-2022، بهدف الالتزام بالمحافظة على ديمومة واستمرارية تزويد كافة مشتركي الشركة بالتيار الكهربائي في مناطق الامتياز بكفاءة عالية وتقليل فترة الأعطال خصوصا خلال فصل الشتاء.

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وتسعى الشركة من خلال خطة الطوارئ الى رفع جاهزية كوادر الشركة الفنية وتعزيزها بالعدد والمواد اللازمة لإصلاح الأعطال، وتوفير المركبات والآليات الروافع ذات الدفع الرباعي المجهزة بما يساعدها على السير أثناء الثلوج والظروف الجوية الصعبة.


وأكد مدير عام الشركة حسان الذنيبات، أن تفعيل الخطة يأتي للتأكيد على أن سلامة المواطنين والموظفين أولى الأولويات، لذلك تُعطى الأولوية لمعالجة الحالات التي تشكل خطورة على أرواح المواطنين كسقوط الأسلاك الحية والأعمدة.


ولفت الذنيبات النظر إلى أن الخطة تعمل على إجراء الإصلاحات اللازمة والتي من شأنها إعادة الخدمة الى المرافق الحيوية، من ثم العمل على إعادة التيار الكهربائي لأكبر عدد من المشتركين في أسرع وقت ممكن وبشكل آمن.


وأشار إلى الخطة تهدف أيضا إلى تقليل عدد المشتركين المتأثرين بأي انقطاع للتيار الكهربائي قدر المستطاع، جنبا إلى جنب مع ضمان سلامة الأجهزة الكهربائية لدى المشتركين.


ودعت الشركة المواطنين للاتصال بمركز خدمات المشتركين لإبداء الملاحظات والإبلاغ عن الانقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال (call center) على الرقم المجاني (080022288) أو على الرقم (065001370).


يشار إلى أن الشركة تعمل على مدار العام وفق خطط وبرامج لضمان استمرارية إيصال التيار الكهربائي من خلال الصيانة والتحديث على الشبكات والمحطات وإزالة جميع العوائق التي تسبب الانقطاعات الكهربائية في حال حدوث رياح أو ثلوج وغيرها، إضافة لنقل الخطوط إلى مناطق يسهل الوصول إليها ما أمكن واستخدام تصاميم للخطوط على أساس التوقعات الثلجية والرياح والتطوير المستمر للأليات والعدد والمواد المستخدمة وأدوات السلامة العام المستخدمة من قبل الفنيين.


 




 

 


 

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