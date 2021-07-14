الكوادر الطبية بإحدى مستشفيات الصحة تستنجد بتوفير الحماية بعد الاعتداء على طبيبة حامل

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - طالبت الكوادر الطبية بإحدى مستشفيات وزارة الصحة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بتوفير الحماية والأمان لهم في إحدى المستشفيات التابعة للوزارة بعد تعرض عدة أطباء للاعتداء أكثر من مرة، سواء بالشتم أو التحقير أو الإساءة أو الضرب، وآخرها كانت ضحيتها طبيبة حامل.

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وقال الأطباء لـ الوكيل الإخباري إن الكادر الطبي لم يعد يشعر بالأمان، الأمر الذي ينعكس على آدائه الوظيفي، حيث تكرار الاعتداء مع عدم وجود حراسة أمنية تنظيمية حقيقية في المستشفى، يسمح في فتح باب الاعتداء على الكوادر، مؤكدين أن الفريق الأمني في المستشفى لا يقوم بوظيفته على الإطلاق، مع تغيب تواجد الكاميرات على مداخل الأقسام جعل الأمر اكثر خطورة.

وأضافوا أن قسم النسائية والتوليد يتمتع بخصوصية عالية، والتي لا تراعى في هذا المستشفى، حيث يدخل مع كل مراجعة لغرفة الفحص، زوجها أو شقيقها أو مجموعة من أقربائها، الأمر الذي يثير رعب الكوادر سواء من الأطباء أو التمريض، خصوصا بعد آخر حادثة تعرضت لها طبيبة حامل من قبل مراجعه وبتواجد الأمن حيث دخلت على إثرها المستشفى وهي تحت المراقبة حتى اللحظة.

وتمثلت مطالب الكوادر بتوفير أمن وحماية دائمة خصوصا على باب قسم النسائية والتوليد، إضافة إلى منع دخول مرافقين إلى القسم أسوة بباقي مستشفيات المملكة، وتفعيل وصل كشفية المحاسبة؛ ليتسنى رؤية الحالات الطارئة، وتفعيل الكاميرات على باب قسم النسائية، وجميع الأقسام، وفصل مدخل الخداج عن مدخل النسائية والتوليد، مراعاة لخصوصية المكان.