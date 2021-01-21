اللواء الحواتمة: تطوير عمل مراكز الأمن والدفاع المدني على سلم الأولويات

الوكيل الإخباري - قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، إن الاستراتيجية الأمنية وكل ما ينضوي تحتها من خطط وبرامج وغايات لا يمكن أن تترجم بالشكل الصحيح والمطلوب، دون أن يرافقها برامج تدريبية متخصصة تعمل على تأهيل العاملين.



وأضاف، أن الأمن العام وبعد تحقيق كافة متطلبات الدمج، ينطلق هذا العام نحو هدف التطوير والتحديث في آليات العمل والإجراءات وبما يضمن التسهيل على المواطنين، مؤكداً أن تطوير مراكز الأمن والدفاع المدني يقف على سلم الأولويات كونها الأقرب والأكثر تماساً لتقديم الخدمات اليومية المؤثرة في المجتمع.



جاء ذلك خلال رعايته اليوم لحفل تخريج دورتي إعداد رؤساء المركز الأمنية ومراكز الدفاع المدني، والتي حظيت بمناهج وبرامج حديثة تسهم في إحداث نقلة نوعية على نوعية الأداء.



ووجه مدير الأمن العام كلمة للخريجين من رؤساء المراكز الأمنية ومراكز الدفاع المدني، أكد خلالها أن المراكز الأمنية ومراكز الدفاع المدني هي السبيل والملجأ الأول للمواطن عند الحاجة لهم وهي المكان الذي يظهر مدى احترافية وقدرات مديرية الأمن العام وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأضاف الحواتمة، أن رؤساء المراكز هم العاملون في الميدان، والأقدر على معرفة وتحديد معايير التطوير، والمعضلات التي تواجههم، داعياً إياهم لتولي زمام المبادرة بوضع التصور النموذجي للمركز النموذجي، للإسهام بوضع الحلول من قبلهم والتي سيؤخذ بها عند تطبيق الخطط المتعلقة برفع كفاءة تلك المراكز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها .



وأكد الحواتمة أن الأمن العام سيوفر الدعم اللوجتسي والتقني المناسب وسيعمل على تحديث البنى الإدارية والمعلوماتية الملائمة لتطبيق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للنهوض بالأداء ورفع قدرات العاملين.



واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدمه مدير مديرية التدريب حول البرنامج التدريبي الذي خضع له المشاركون بالدورتين والذي امتد لثمانية أسابيع اشتمل على الجانب العلمي والعملي التطبيقي المتعلق بالأداء الميداني.

اضافة اعلان









