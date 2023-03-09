المؤسسة التعاونية تتفقد تعاونيات زراعية في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري - التقى مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، ضمن جولة تفقدية، اليوم، رؤساء وأعضاء لجان إدارة تعاونيات زراعية في منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك؛ لمناقشة أولويات العمل التعاوني، والاطلاع على مشاريعها والتحديات والمعوقات التي تواجهها.

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واشتملت الجولة التفقدية على زيارة عدد من التعاونيات، بحضور مدير تعاون الكرك محمد العضايلة، وهي "السمار الزراعية" والتي تعمل في زراعة الخضار والبطيخ ضمن أراضٍ مستأجرةٍ من سلطة وادي الأردن، و"طواحين السكر التعاونية" ولديها مشروع استزراع سمكي مكون من بركتين لتربية الأسماك فضلاً عن استخدام مياهها في ري المحاصيل الزراعية عوضاً عن استعمال الأسمدة، و"عين سارة الزراعية"، والتي تعمل في مجال زراعة الجوافة وبعض أصناف الخضار على أراضٍ تستأجرها الجمعية من سلطة وادي الأردن.



وفي الوقت الذي حظيت فيه زيارة مدير المؤسسة التعاونية بحفاوة الاستقبال والتكريم من قبل رؤساء وأعضاء لجان إدارة الجمعيات، اطلع الشلبي على مشاريع وأنشطة هذه التعاونيات الزراعية في الأغوار الجنوبية.

