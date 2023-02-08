محاسنة: لا يوجد منطقة في وادي الأردن إلا تم إنشاء سد عليها

الوكيل الاخباري - قالت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، إنه لا يوجد منطقة في وادي الأردن إلا تم إنشاء سد عليها.

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وأضافت محاسنة، خلال استضافتها في برنامج هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن عدد السدود في المملكة 14 سدا والسعة التخزينية الكلية لها 280 مليون متر مكعب.



وبينت أنه في نهاية عام 2022 تم استلام سدين هما سد وادي بن حماد في الأغوار الجنوبية بسعة 4 مليون متر مكعب وسد فيدان في وادي عربة بسعة 3.5 مليون متر مكعب.



وأشارت إلى أن هناك دراسة تقوم بها سلطة وادي الأردن من خلال إدارة السدود بالتشارك مع شركة استشارية محلية لدراسة الأودية الشمالية والجنوبية لبيان مدى جدوى إنشاء سدود على الأودية.

