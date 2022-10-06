الخميس 06-10-2022
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الخميس، 06-10-2022 09:31 م

المؤسسة التعاونية تعقد لقاء تشاوريا مع رؤساء وأعضاء تعاونيات اسكانية

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح محمد الشلبي خلال لقائه اليوم الخميس عددا من رؤساء وأعضاء لجان إدارة جمعيات تعاونية إسكانية من مختلف محافظات المملكة؛ جملة من القضايا أهمها التعديلات المزمع إدخالها على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وخاصة التعليمات المرتبطة بالتعاونيات الإسكانية.

واستمع الشلبي إلى أبرز التحديات والمشكلات التي تعيق وتواجه عمل الجمعيات التعاونية الإسكانية.

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