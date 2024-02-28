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الأربعاء، 28-02-2024 12:13 م

المؤسسة المدنية تعلن تقديم خدمة تحضير طرود الخير

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تقديم خدمة تحضير طرود الخير والكوبونات المدفوعة مسبقاً في جميع أسواقها.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن المؤسسة توفر هذه الخدمة بنفس أسعار بيع المواد في أسواقها، دون اقتطاع أي رسوم إضافية، وبالقيم السعرية التي يرغب بها متلقو الخدمة.


وبين أن تجهيز الطرود أو الكوبونات، خدمة يمكن لأي جهة حكومية أو خاصة أو أفراد التقدم لها، ليتم تجهيزها خلال مدة 4-5 أيام من تقديم الطلب.


ودعا القضاة الراغبين إلى التواصل مع الدائرة المالية أو الإدارة العامة للمؤسسة في سوق المؤسسة بمنطقة عين غزال.


 




 

 


 

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