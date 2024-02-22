استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

الوكيل الإخباري -

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أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن استمرار الدوام في عدد من أسواقها يوم غد الجمعة من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس إن الدوام يشمل أسواق عين غزال، الجبيهة، الجويدة، سحاب، مرج الحمام، رأس العين، البيادر، إربد، شرق إربد، الحصن، الكورة، بني كنانة، المشارع، الشونة الشمالية، الرمثا، النعيمة، المفرق، أم القطين، بيت يافا، ناعور، ذيبان، عجلون، كفرنجة، عبين، جرش، فرع الزرقاء الأول، فرع الزرقاء الثاني، الرصيفة، الظليل، السلط، عين الباشا، السرو، مأدبا، القصر، مؤتة، الطفيلة، بصيرا، وادي موسى، معان، العقبة، الفحيص، والمريغة.ولفتت المؤسسة إلى أن خدمة التوصيل متاحة داخل العاصمة من خلال الطلب عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني.