الجغبير: القطاع الصناعي يعتز بالعاملين لديه

الوكيل الاخباري - هنأ رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، جميع العمال في المملكة بمناسبة عيدهم الذي يصادف يوم غد الاثنين، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعتز بالعاملين لديه.

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وقال المهندس الجغبير، في بيان اليوم الأحد بمناسبة عيد العمال"، إن هذا اليوم هو يوم تقدير وتكريم للعمال الذين يسهرون ليلا ونهارا على بناء وتطوير الوطن".



وأشاد بجهود القطاع الصناعي الأردني والتطور الهائل الذي شهده على مر السنين، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعتبر المشغل الأكبر للعمالة في الأردن، ويمثل أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني، كما أنه يسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني.



وقال: يعتز القطاع الصناعي بالعمال، ويقدر جهودهم المتواصلة، والتي تسهم في تحسين الإنتاجية والنوعية والتنافسية للصناعة الأردنية، مؤكدا أن القطاع الصناعي يوفر بيئة عمل آمنة وصحية تضمن حقوق العمال، وتشجعهم على تحقيق أعلى مستويات الأداء والإبداع.



وأكد التزام القطاع الصناعي بتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة، بالإضافة إلى دعم التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المملكة .



وشدد المهندس الجغبير على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية تحفظ حقوق العمال وتشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

