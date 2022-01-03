المالية لـ الوكيل: لا تأخير على رواتب الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي إنه لن يكون هناك تأخير في صرف رواتب كانون الثاني الحالي، في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022.



وكشف الشبلي لـ "الوكيل الإخباري" أنه سوف يصدر قريباً قرار بالصرف (١ على ١٢ ) من موازنة ٢٠٢١ لتغطية النفقات المطلوبة.

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وأكد أنه لن يكون هناك أي إشكال على تغطية النفقات الواجب دفعها مع نهاية الشهر الحالي.



يذكر أن الحكومة قدمت مشروع قانون موازنة 2022، وما زال حتى الآن بين يدي لجان مجلس النواب لحين إقراره بشكل نهائي.



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