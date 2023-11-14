"المتقاعدين العسكريين" تنظم حملة تبرع بالدم لغزة

الوكيل الاخباري - نظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بالتعاون مع مديرية الخدمات الطبية الملكية اليوم الثلاثاء حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد كبير من المتقاعدين العسكريين وموظفي المؤسسة دعماً للأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.



وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد إسماعيل الشوبكي: "إن المؤسسة أطلقت هذه الحملة استجابة للواجب الديني والعربي والإنساني وتأييداً ودعماً لجهود ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأشقاء في فلسطين المحتلة والوقوف معهم في محنتهم" .

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