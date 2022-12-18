"المتقاعدين العسكريين" تنعى شهيد الوطن

الوكيل الاخباري- نعت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، شهيد الوطن نائب مدير شرطة معان العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح الذي استشهد أثناء أداء الواجب الرسمي.

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وتقدمت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، من أسرة الفقيد وعشيرته وجهاز الأمن العام والوطن بخالص التعزية، داعية الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.



كما تقدمت المؤسسة من جلالة الملك عبدالله الثاني والأسرة الأردنية الواحدة وأبناء الوطن كافة بأحر مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الجلل والحادث الأليم.



وأكدت المؤسسة وقوفها سندا ودعما للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الساهرة على حماية الوطن.



وعبرت المؤسسة عن نبذها لجميع أشكال اللجوء إلى العنف والتخريب في ظل حق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور.



وأكدت أن التراث والإرث الديني والثقافي والأخلاقي الوطني لدى كافة أبناء الوطن يحرم استباحة دم الأردنيين جميعا.



وقالت المؤسسة إن وعي الأردنيين وحرصهم على أمن واستقرار الوطن وسلامة مؤسساته أضحى أنموذجا في المنطقة والإقليم، ويقوض أي مغالطات خارجة عن القانون بممارسات غير مسؤولة تجاه الممتلكات العامة.