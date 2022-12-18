الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

موسم الزيتون بالاردن يحقق الاكتفاء الذاتي بـ 22 الف طن

11315 طالبا وافدا مستجدا في الاردن

البلقاء التطبيقية: تخفيض رسوم الدراسات العليا للطلبة الاجانب

هيئة الطاقة تتلقى 984 طلباً للحصول على تراخيص الشهر الماضي

البخيت: لا رسوم إضافية عن فترات التخزين للحاويات والبضائع في ميناء العقبة

"المتقاعدين العسكريين" تنعى شهيد الوطن

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا والسلطة تدين

خبير أمن سيبراني أردني: أشخاص استغلوا الأحداث الأخيرة لجني الأموال بعدد المشاهدات على تطبيق "تيك توك"

التنمية تعلن عن تأجيل أقساط القروض عن الأسر المنتجة وصناديق الائتمان

عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

الأحد، 18-12-2022 02:27 م

"المتقاعدين العسكريين" تنعى شهيد الوطن

file


الوكيل الاخباري- نعت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، شهيد الوطن نائب مدير شرطة معان العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح الذي استشهد أثناء أداء الواجب الرسمي.

اضافة اعلان


وتقدمت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، من أسرة الفقيد وعشيرته وجهاز الأمن العام والوطن بخالص التعزية، داعية الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.


كما تقدمت المؤسسة من جلالة الملك عبدالله الثاني والأسرة الأردنية الواحدة وأبناء الوطن كافة بأحر مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الجلل والحادث الأليم.


وأكدت المؤسسة وقوفها سندا ودعما للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الساهرة على حماية الوطن.


وعبرت المؤسسة عن نبذها لجميع أشكال اللجوء إلى العنف والتخريب في ظل حق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور.


وأكدت أن التراث والإرث الديني والثقافي والأخلاقي الوطني لدى كافة أبناء الوطن يحرم استباحة دم الأردنيين جميعا.


وقالت المؤسسة إن وعي الأردنيين وحرصهم على أمن واستقرار الوطن وسلامة مؤسساته أضحى أنموذجا في المنطقة والإقليم، ويقوض أي مغالطات خارجة عن القانون بممارسات غير مسؤولة تجاه الممتلكات العامة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202228213931853663826

موسم الزيتون بالاردن يحقق الاكتفاء الذاتي بـ 22 الف طن

1555577059IMG_2207

11315 طالبا وافدا مستجدا في الاردن

pic_134890

صندوق الزكاة يسدد ديون 144 غارمة

1220221717414966069558

البلقاء التطبيقية: تخفيض رسوم الدراسات العليا للطلبة الاجانب

2701fca89ac3c5b1950a7f12bdad051f (1)

سلطة وادي الأردن: تخفيض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله لـ18%

2d429cc95c7a912a0e3ddcfa842f21f4

هيئة الطاقة تتلقى 984 طلباً للحصول على تراخيص الشهر الماضي