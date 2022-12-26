المجلس العربي يعتمد مستشفى الملك المؤسس لتدريب أطباء الباطني

الوكيل الإخباري - اعتمد المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لغايات تدريب أطباء الاختصاص بقسم الباطني.

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واعتمد المجلس تخصصات أمراض القلب، والأوعية الدموية، الرئوية، والصدرية، والتنفسية، والسكري، والغدد الصم، والاستقلاب للبالغين، لمدة 6 سنوات من مطلع تشرين الأول الماضي إلى حين التقدم لتجديد الاعتماد قبل 6 أشهر من انتهائه.



ووافق المجلس على قبول 8 متدربين للأمراض الرئوية، و 6 للأمراض التنفسية، 4 متدربين لاختصاصات أمراض الغدد الصماء والسكري، ومتدربين لاختصاصات أمراض القلب والأوعية الدموية.



وعبر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو، اليوم الاثنين، عن فخره واعتزازه باعتماد المستشفى لغايات تدريب الأطباء في هذه الاختصاصات، بناءً على تقييم نهائي بعد زيارة مقيمي الاعتماد للمستشفى واطلاعهم على أقسامها وخدماتها.



بينما أكد مدير الدائرة الطبية الدكتور نبيل الزعبي، أن هذا الإنجاز تحقق بدعم من الإدارة وتضافر جهود الأطباء والعاملين في المستشفى، مبيناً أن توفر أطباء الاختصاص والأجهزة الحديثة والمتطورة ساهمت في تقديم الرعاية الطبية المثلى للمرضى وتوفير فرص تدريبية للأطباء و تقديم الخبرات لهم تحت مظلة المجلس العربي بحسب اللائحة التنظيمية للشؤون الأكاديمية لعام 2022.



بينما أشار رئيس قسم الباطني الدكتور محمد الجراح، إلى أن القسم يحوي 28 أخصائيا ومستشارا يتوزعون على التخصصات كافة، مبيناً أن العمل جارٍ على إضافة برامج تدريبية للحصول على البورد الأردني في أمراض : الدم والأورام والجهاز الهضمي والعناية الحثيثة بالإضافة إلى استدامة العمل لتطوير وتحديث جميع البرامج والتخصصات بما يعود بالنفع على الطلبة ومتلقي الخدمة الطبية.



يشار أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية، هيئة علمية مهنية عربية أسسه مجلس وزراء الصحة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، وله مقر مؤقت لتسيير الأعمال في الأردن، ومكتب اتصال في جمهورية مصر العربية.