دورة في مأدبا لإعداد مدربين في مهارات الحياة الصحية والسلوك الخطر

الوكيل الإخباري - انطلقت في هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مأدبا، فعاليات دورة تثقيف الأقران وأعداد المدربين في مهارات الحياة الصحية والسلوك الخطر.

اضافة اعلان



وتشتمل الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، بواقع 18 ساعة تدريبية وبمشاركة 25 شابا وفتاة على مهارات استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في التوعية ومهارات كسب التأييد والدعم وإعداد المبادرات الشبابية، وتوظيف مهارات القيادة في الإقناع والتأثير على الأقران ومواجهة الضغوطات والتوترات والسلوك الخطر ومخاطر المخدرات حيث تهدف إلى رفع قدرات الشباب في مجال التوعية ضد آفة المخدرات.



وتأتي الدورة ضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات، والتي تنص على تمكين مجموعات شبابية في جميع محافظات المملكة في مجال التوعية من المخدرات والسلوكيات الخطرة.



وأكد المدربان الدكتور محمود السرحان والدكتور رسمي الخزاعلة، أن للشباب دورا كبيرا في نشر التوعية عن طريق استخدام الأساليب الحديثة الأكثر تأثيرا وإقناعا على أقرانهم، مشيران إلى أن مسؤولية مكافحة آفة المخدرات تعتبر تشاركية بين فئات ومؤسسات المجتمع كافة.



من جانبه، قال منسق الهيئة في مأدبا الدكتور حسن الشوابكة، إن مثل هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن رؤية وخطة الهيئة في تمكين وإعداد الشباب لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجههم.



وأكد أن الشباب الذين تلقوا التدريبات اللازمة سيقوموا بتنفيذ مبادرات مقترحة بهدف نشر الآثار النفسية والاجتماعية والصحية للمخدرات، وخاصة بين فئة الشباب بهدف الحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة.