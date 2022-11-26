السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

عودة الامطار الغزيرة والرعدية الى الاردن في هذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

شاهد .. بدء تساقط الأمطار الغزيرة في الاردن - فيديو

هكذا فاجأ مالك شركة اردني موظفيه قبل مباراة بولندا والسعودية !

السفير الكويتي: مشاريع لرجال أعمال كويتيين قريبا بالأردن

هذا ما حدث في شوارع العاصمة عمان قبل لقاء بولندا والسعودية !

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

طلب غير مسبوق على الغاز وبيع 200 ألف أسطوانة اليوم السبت

كأس العالم: السعودية تتطلع لإنجاز تاريخي أمام بولندا.. وهذه تشكيلة الفريقين

كأس العالم: أستراليا تصعق تونس وتعقد مهمتها في التأهل للدور الثاني

السبت، 26-11-2022 03:59 م

دورة في مأدبا لإعداد مدربين في مهارات الحياة الصحية والسلوك الخطر

1669463598751


الوكيل الإخباري - انطلقت في هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مأدبا، فعاليات دورة تثقيف الأقران وأعداد المدربين في مهارات الحياة الصحية والسلوك الخطر.

اضافة اعلان


وتشتمل الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، بواقع 18 ساعة تدريبية وبمشاركة 25 شابا وفتاة على مهارات استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في التوعية ومهارات كسب التأييد والدعم وإعداد المبادرات الشبابية، وتوظيف مهارات القيادة في الإقناع والتأثير على الأقران ومواجهة الضغوطات والتوترات والسلوك الخطر ومخاطر المخدرات حيث تهدف إلى رفع قدرات الشباب في مجال التوعية ضد آفة المخدرات.


وتأتي الدورة ضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات، والتي تنص على تمكين مجموعات شبابية في جميع محافظات المملكة في مجال التوعية من المخدرات والسلوكيات الخطرة.


وأكد المدربان الدكتور محمود السرحان والدكتور رسمي الخزاعلة، أن للشباب دورا كبيرا في نشر التوعية عن طريق استخدام الأساليب الحديثة الأكثر تأثيرا وإقناعا على أقرانهم، مشيران إلى أن مسؤولية مكافحة آفة المخدرات تعتبر تشاركية بين فئات ومؤسسات المجتمع كافة.


من جانبه، قال منسق الهيئة في مأدبا الدكتور حسن الشوابكة، إن مثل هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن رؤية وخطة الهيئة في تمكين وإعداد الشباب لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجههم.


وأكد أن الشباب الذين تلقوا التدريبات اللازمة سيقوموا بتنفيذ مبادرات مقترحة بهدف نشر الآثار النفسية والاجتماعية والصحية للمخدرات، وخاصة بين فئة الشباب بهدف الحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwwwww

هكذا فاجأ مالك شركة اردني موظفيه قبل مباراة بولندا والسعودية !

1570800105144

السفير الكويتي: مشاريع لرجال أعمال كويتيين قريبا بالأردن

www

هذا ما حدث في شوارع العاصمة عمان قبل لقاء بولندا والسعودية !

1669468239971

افتتاح فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

0L5A9566

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

1669459150210

إطلاق البرنامج الوطني للقراءة في الأغوار الجنوبية

أخبار متعلقة
هيئة-شباب-كلنا-الأردن

ورشة تدريبية بالعقبة حول مهارات كتابة الخبر الصحفي

d6f2dac1-whatsapp-image-2022-06-19-at-2.17.11-pm

عبابنة: اتحاد الصيادلة العرب يقرر تفعيل البورد الصيدلاني العربي

312558272_489727226531821_6353580843079023236_n

توقيف أشخاص حاولوا إثارة الشغب في مباراة الفيصلي والوحدات

1666961173079

اختتام دورة تثقيف الأقران من آفة المخدرات بعمان

1666961480888

اليرموك تختتم أعمال مؤتمرها الدولي حول مستقبل الإدارة العامة

7202261072629226350

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات