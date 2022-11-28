الجامعة الهاشمية تبحث التعاون الأكاديمي مع اليابان

الوكيل الإخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، مع السفير الياباني في عمان جيرو أوكاياما، خلال زيارته للجامعة اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك.

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وقدم الزبون، خلال اللقاء، نبذة تعريفية عن الجامعة ومراحل تطورها والكليات والوحدات والمراكز التي تضمها، مشيراً إلى مراحل التطوير والتحديث التي شهدتها الجامعة وسمعتها المميزة التي أصبحت تضاهي أرقى الجامعات العالمية على مختلف الأصعدة.



وأكد أن الهاشمية حريصة على تعزيز التعاون الدولي والاطلاع على ما هو جديد في نطاق التعليم العالي في اليابان، إضافة إلى سعيها الدائم لعقد المزيد من برامج التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعة ومؤسسات التعليم الياباني والبرامج الأكاديمية المدعومة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).



وأشار الزبون، بحضور نائبه الدكتور خالد الحياري وعميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات الدكتور علي الناقة، إلى أن الجامعة تقدم تعليما يعزز من المهارات الأساسية لدى الطالب لتهيئته لسوق العمل، والارتقاء بمستوى البحث العلمي، والدارسات العليا، وتطوير المناهج الدراسية، وإعداد طاقات بشرية مؤهلة وقادرة على المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع للنهوض به ليواكب متطلبات العصر وتطويره.



وأعرب السفير الياباني، من جهته، عن امتنانه لتعاون الجامعة لعقد ندوة حول التكامل بين أحد القضايا الأساسية للإنسان، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، مؤكداً حرص اليابان على تعزيز التعاون مع الأردن في العديد من المجالات.



واطلع على برامج الجامعة ونموذجها التعليمي وما يتضمنه من خطط دراسية توائم مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، مشيداً بالهاشمية وسمعتها المميزة وما تقدمه من تعليم وبرامج نوعية تهدف لخدمة الشباب الأردني وتمكينهم من دخول سوق العمل بجاهزية.



واستمع أوكاياما، خلال زيارته للجامعة، إلى محاضرة بعنوان "الزراعة الذكية التي تتميز بالتعاون بين الإنسان والآلة... تطوير وتنفيذ الروبوت"، قدمها عضو هيئة التدريس في قسم الغذاء والحياة والعلوم البيئية بكلية الزراعة في جامعة ياماغاتا الدكتور كاتاهيرا ميتسوهيكو عبر تقنية الاتصال المرئي من اليابان.



وتحدث المحاضر الياباني عن مفهوم الزراعة الذكية والأمثلة الملموسة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة داخل اليابان.