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الخميس، 04-05-2023 03:04 م

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اعتبارا من الاحد المقبل

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الوكيل الإخباري  - عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثالث لعام 2023.

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وأكدت اللجنة ثقتها وارتياحها تجاه المُستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني والأداء الإيجابي لكافة المؤشرات النقدية والمصرفية في المملكة خلال عام 2022 والفترة المتاحة من عام 2023.

 

كما بحثت اللجنة آخر المُستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية. وللمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، الهدف الرئيس للبنك المركزي، قررت اللجنة ما يلي:


أولًا: رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 7/5/2023.

ثانيًا: الإبقاء على أسعار فائدة القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" البالغة قيمته 1.4 مليار دينار دون تغيير عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات. 


وسيواصل البنك المركزي متابعته الدقيقة لكافة المستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.



 




 

 


 

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