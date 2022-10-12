المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، اليوم الأربعاء، عن البدء ببناء مركزين جديدين للسكري في محافظتي إربد والكرك.



وقال نائب سمو رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عدنان بدران، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن ارتفاع عدد مرضى السكري، وتزايد الإقبال على العلاج في المركز، جعلت الحاجة ملحة إلى أن يقدم خدماته بطريقة لامركزية من خلال إنشاء مركزين أحدهما: بمحافظة اربد في الشمال، والآخر بمحافظة الكرك في الجنوب؛ للتخفيف على مرضى السكري من مشقة السفر ونفقاته، وذلك بالتعاون مع الكليات الطبية في جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومؤتة.

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